Эксперты ООН опубликовали доклад, в котором предупредили о необратимых климатических изменениях

Руководитель группы ООН Хосон Ли отметил, что глобальное потепление происходит с беспрецедентной скоростью.

Французский климатолог Валери Массон-Дельмотт подчеркнула, что необходимы решительные действия, чтобы замедлить глобальное потепление.

Тема доклада стала главной во многих мировых изданиях сегодня. Британская газета «Гардиан» цитирует генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша: «Этот отчет должен стать похоронным звоном для угля и ископаемого топлива, прежде чем они разрушат нашу планету». Только быстрое и резкое сокращение выбросов парниковых газов в этом десятилетии может предотвратить такое серьёзное нарушение климата, при этом каждая доля градуса дальнейшего нагрева может усугубить и ускорить эффект, согласно Международной группе экспертов по изменению климата, ведущему мировому авторитету в области климатологии.

«Вашингтонпост» делает вывод из доклада межправительственной группы — Доказательства влияния человечества на климатическую систему, которые когда-то были предметом ожесточенных споров, теперь «неопровержимы». То, что начиналось как научная гипотеза, стало «установленным фактом».

Если планета нагреется более чем на 2 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальными уровнями — сценарий почти наверняка при нынешних темпах выбросов — такое изменение может спровоцировать коллапс ледникового щита Гренландии и повышение уровня моря почти на 2 метра и приведёт к исчезновению Коралловых рифов.

В 42-страничном «резюме для политиков» фраза «практически наверняка» встречается почти дюжину раз, обращает внимание «Вашингтон пост». Слова «высокая степень достоверности» встречаются более 100 раз. Скорость повышения уровня моря, отступление ледниковых щитов и ледников и кислотность океанов — все это описывается как «беспрецедентное» за последние несколько тысяч лет.

«Нью Сайентист» напоминает, что Почти 200 стран, которые соберутся на саммите по климату в Глазго в Великобритания, в ноябре этого года должны будут предложить сценарии того, как мир будет сокращать выбросы СО2.

Отчет имеет значительный вес, потому что текст «принадлежит» 195 правительствам, официальные лица которых подписывали текст построчно в течение последних двух недель.