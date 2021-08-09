В Москве на 92-м году жизни скончался советский диссидент, известный правозащитник Сергей Ковалев. Он был человеком совести, неудобным для властей, — говорила ранее в эфире «Эха Москвы» его друг, журналист «Эха Москвы» Наталья Болтянская.

Сергей Ковалев был отстранен от должности уполномоченного по правам человека в России за высказывания против войны в Чечне, — вспоминает бывший глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов.

Председатель Правления Международного общества Мемориал Ян Рачиньский в интервью «Эху Москвы» напомнил, что Ковалев стал частью Мемориала еще до того, как была создана организация. Напомним, — Российские власти считают Мемориал иностранным агентом.

Сергей Ковалев в эфире «Эха Москвы» рассказывал, что решиться на правозащитную деятельность было непросто, но совесть не позволяла ему оставаться в стороне. Сергей Ковалев говорил, что недопустимо покупать свободу даже ценой молчания.

Дата и место похорон правозащитника пока не объявлены.