Верховный суд признал законным отказ Центризбиркома в допуске предпринимателя Павла Грудинина на выборы в Госдуму

ЦИК ранее исключил его из федерального списка КПРФ. Глава Центризбиркома Элла Памфилова называла невозможным выдвижение Грудинина, учитывая представленные документы.

Павел Грудинин в нашем эфире говорил, что сомневается в подлинности документов, из-за которых ЦИК решил его исключить из списка КПРФ.

Павел Грудинин, его юристы, а также пришедший сегодня в суд лидер КПРФ Геаннадий Зюганов вновь заявили о нарушении прав избирателей. Сегодняшнее решение суда еще может быть обжаловано в апелляционной инстанции.