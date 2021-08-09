Самолет с последними российскими олимпийцами на борту прибыл около двух часов назад в аэропорт Внуково

Спортсменов встречал оркестр прямо на летном поле.

Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина рассказала, что полет из Токио прошел спокойно, все были «как одна семья». Она также поблагодарила тренерский состав за поддержку.

Тренер олимпийской чемпионки по прыжкам в высоту Марии Ласицкене Геннадий Габрилян сказал, что очень доволен выступлением своей подопечной.

Российских олимпийцев привезли на Васильевский спуск. Там их должны чествовать. Государственные телеканалы уже показали группу людей, которые там собрались задолго до приезда спортсменов.

Россияне выиграли 71 медаль на Олимпиаде в Токио. 20 из них – золотых. В неофициальном общекомандном зачете российские спортсмены оказались на пятом месте. Министр спорта Олег Матыцин считает, что члены сборной ОКР выступили в Токио хорошо, несмотря на все ограничения.