Александр Лукашенко сегодня заявил, что очень скоро уйдет с поста главы Белоруссии

Он сказал, что «вросся в эту страну, а она в него». Он отметил, что есть около 20 человек, которые достойны возглавить Белоруссию.

Сегодня ровно год с того дня, как Лукашенко был официально объявлен победителем президентских выборов. Ситуация в Белоруссии тогда резко обострилась и привела к массовым протестам. Лукашенко признал, что лично отдавал команды по наведению порядка.

После оглашения официальных итогов президентских выборов в Белоруссии многие граждане страны вышли на улицы в знак несогласия. Протесты не прекращались почти полгода.

9 часов вечера 9 августа. Именно в это время ЦИК заявил о победе Александра Лукашенко на выборах президента, и этот же момент стал началом отсчета протестов. В первые же минуты на улицу стали выходить несогласные. За сутки численность митингующих достигла 1 миллиона 300 тысяч. Только за первую неделю силовики задержали около 2,5 тысяч человек. Для подавления протестов они также зачастую использовали огнестрельное оружие. После этого оппозиционный кандидат Светлана Тихановская объявила о создании координационного совета, который был призван обеспечить мирный трансфер власти. Однако этого так и не произошло: почти все его участники, среди которых Мария Колесникова, Светлана Алексиевич и сама Тихановская, либо сидят в тюрьме, либо покинули страну.

В знак протеста против режима сотрудники ряда крупнейших предприятий объявляли забастовку, на что Лукашенко предлагал всех их уволить, часть из них арестовывали. Так или иначе большиснтво задержанных оказывались в СИЗО на улице Окрестина, который стал синонимом пыток в Белоруссии. Уже к сентябрю 2020 года ООН зафиксировала 450 подтвержденных случаев насилия над арестованными.

Несмотря на то, что Александр Лукашенко уже год официально находится на шестом сроке президентства, итоги выборов 2020 года страны ЕС так и не признали. Зато со Светланой Тихановской, которая сейчас находится в Литве, систематически встречают руководители разных стран, в том числе Германии, Франции и США. Россия одна из немногих стран, кто официально признает Лукашенко в качестве главы государства.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в своем видеообращении призывает граждан страны продолжать борьбу против существующего режима. При этом Тихановская исключила новые массовые акции протеста, так как, по ее словам, это слишком опасно.

В МИДе России по случаю годовщины выборов в Белоруссии сказали, что «некие внешние силы пытались устроить в республике очередную цветную революцию и оторвать ее от России». В связи с этим Москва будет продолжать оказывать помощь Минску.

Отметим, что именно сегодня ряд стран объявили о новых санкциях в отношении Белоруссии. Среди них, в частности, Великобритания и Канада. Ограничительные меры касаются кредитного финансирования, а также калийного производства.



Политолог Алексей Макаркин отметил в интервью «Эху Москвы», что протесты показали силы и многочисленность белорусской оппозиции. По словам Макаркина, Лукашенко смог удержать власть благодаря российской поддержке. Политолог также не исключает, что в Белоруссии еще может произойти много неожиданного.