Греция попросила Россию предоставить два самолета ИЛ-76 и два вертолета для тушения пожаров

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телефонный разговор первого заместителя министра иностранных дел Греции Мильтиадиса Варвициотиса и министра транспорта России Виталия Савельева. В стране на прошлой неделе лесные пожары стали угрожать историческим и культурным объектам.