Проект «Апология протеста» сообщает о задержании в Москве активистки из-за фото у отделения полиции

На Алину Иванову составили протокол о мелком хулиганстве и оставили сегодня в полиции на ночь до суда. В субботу она сфотографировалась у здания полиции со спущенными штанами в знак поддержки активистки и фотографа, которые были задержаны по такому же поводу в Екатеринбурге.