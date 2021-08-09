Проект «Апология протеста» сообщает о задержании в Москве активистки из-за фото у отделения полиции

На Алину Иванову составили протокол о мелком хулиганстве и оставили сегодня в полиции на ночь до суда. В субботу она сфотографировалась у здания полиции со спущенными штанами в знак поддержки активистки и фотографа, которые были задержаны по такому же поводу в Екатеринбурге.
2021-08-09T17:32:59+03:00
2021-08-09T17:32:59+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:32, 09 августа 2021
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