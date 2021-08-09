В России нет дефицита донорской крови, заявили в Федеральном медико-биологическом агентстве

Там подчеркнули, что запас заготовленной в стране плазмы превышает ежемесячный объем выдачи по стране в пять раз, передает «Интерфакс». Ранее сегодня газета «Коммерсант"написала, что России якобы угрожает дефицит донорской крови, что связано в том числе с массовой прививочной кампанией.