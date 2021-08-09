В России нет дефицита донорской крови, заявили в Федеральном медико-биологическом агентстве

Там подчеркнули, что запас заготовленной в стране плазмы превышает ежемесячный объем выдачи по стране в пять раз, передает «Интерфакс». Ранее сегодня газета «Коммерсант"написала, что России якобы угрожает дефицит донорской крови, что связано в том числе с массовой прививочной кампанией.
2021-08-09T17:31:43+03:00
2021-08-09T17:31:43+03:00
https://echo.msk.ru/news/2884680-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
17:31, 09 августа 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
+ Владимир Зеленский заявил, что жителям Донбасса, которые считают себя русскими, следует уехать в Россию «Если ты любишь Россию и всю жизнь пребывал на территории Украины и чувствовал, что это Россия, то ты должен понять, что во имя своих детей и внуков тебе уже нужно ехать и искать себе место в России. Это правильно»...