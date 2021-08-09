Верховный суд признал законным снятие с выборов в Госдуму директора «Совхоза имени Ленина» Павла Грудинина

КПРФ требовала признать незаконным решение Центризбиркома. Как передает «Интерфакс», лидер партии Геннадий Зюганов на заседании сравнил решение ЦИКа отстранить Павла Грудинина от выборов с расстрелом парламента. Ранее в эфире «Эха Москвы» председатель Центризбиркома Элла Памфилова сказала, что в отношении Грудинина поступили документы из Генпрокуратуры о том, что он не выполнил требование законодательства об отказе от всех зарубежных активов.
2021-08-09T17:31:12+03:00
2021-08-09T17:31:12+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:31, 09 августа 2021
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