Верховный суд признал законным снятие с выборов в Госдуму директора «Совхоза имени Ленина» Павла Грудинина

КПРФ требовала признать незаконным решение Центризбиркома. Как передает «Интерфакс», лидер партии Геннадий Зюганов на заседании сравнил решение ЦИКа отстранить Павла Грудинина от выборов с расстрелом парламента. Ранее в эфире «Эха Москвы» председатель Центризбиркома Элла Памфилова сказала, что в отношении Грудинина поступили документы из Генпрокуратуры о том, что он не выполнил требование законодательства об отказе от всех зарубежных активов.