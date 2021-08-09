Таганский суд Москвы на десять суток арестовал комика Идрака Мирзализаде по статье о возбуждении ненависти

Ранее на него напали в Москве из-за того же выступления, за которое сегодня осудили.

Суд постановил, что комик допустил высказывания, оскорбляющие группу лиц, выделенную по национальному признаку, а также пропаганду её неполноценности». В протоколе были приведены цитаты Идрака Мирзализаде, согласно которым, французы, например, как великая нация, могут позволить себе национализм, а русские – нет.

Как сообщило агентство «Москва» на заседании комик не признал вины. Он утверждал, что слова, из-за которых появилось это дело, наоборот, направлены против ксенофобии. Также Мирзализаде извинился перед людьми, которые видели фрагменты из этого выступления, вырванные из контекста. Комик признал, что если не знать его лично и не побывать на шоу, то эти слова воспринимаются как неподобающие.

Ранее отрывки из выступления комика распространил телеканал «Царьград». Он же объявил, что Мирзализаде «оскорбил русских». После этого в июне на улице на него напали двое неизвестных, требуя извинений за сказанное на сцене. Тогда комик опубликовал «Инстаграмме» сообщение из неназванного телеграмм-канала, в котором из людей призывали устроить комику «русское гостеприимство», записать это на видео и получить награду в пятьдесят тысяч рублей.

Как сообщает агентство РИА «Новости», к суду, чтобы поддержать комика, сегодня пришло около двадцати его коллег.