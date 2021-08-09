Президент Владимир Путин поручил полпредам и губернаторам организовать ежесуточный мониторинг доставки вакцин. Как передает ТАСС, перечень поручений опубликован на сайте Кремля. Согласно этому документу, главы регионов должны до 15 августа доложить президенту о том, как проходит вакцинация от коронавируса.

Ранее Министерство образования и науки порекомендовало перевести непривитых студентов на дистанционный режим обучения и организовать для них отдельную сдачу экзаменов.

Глава Всероссийского студенческого союза Олег Цапко сказал «Эху Москвы», что считает эту меру правильной, но по его мнению, следует изменить систему оплаты обучения таких студентов. Олег Цапко добавил, что понимает в целом возмущение студентов, но подчеркнул, что другого способа быстрее вернуться к обычной жизни, кроме вакцинации, нет.