Председатель ВСС считает рекомендацию Минобрнауки нужной, но в ней отсутствует мотивация для вакцинации студентов

Минобрнауки РФ считает целесообразным переводить на «удаленку» непривитых от коронавируса студентов. Председатель Всероссийского студенческого союза Олег Цапко считает эту инициативу важной и нужной. Однако, как он сказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы», в этой рекомендации не хватает мотивации для вакцинации студентов.

«Никто не хочет болеть и заражаться. Поэтому здесь единственный способ, чтобы прекратить эпидемию — сформировать коллективный иммунитет. А сформировать его можно только либо вакцинацией, либо переболеть. Эта рекомендация Минобрнауки она важная и нужная, но в ней не хватает мотивации к вакцинации студентов и проработки бонусов для тех, кто привился», — сказал он.

О.Цапко понимает некоторое недовольство студентов, но уверен, что «другого пути, чтобы вернуться к социальной жизни, нет».

«Поэтому подобные непопулярные меры имеют место быть, и мы их не раз еще увидим. Они нам не нравятся, но другого пути нет. Нужно соблюдать эти требования», — отметил он.

По словам О.Цапко, Всероссийский студенческий союз еще год назад поднимал вопрос о том, что тот формат онлайн-обучения, который есть, показал существенное ухудшение качества образования, и поэтому стоимость обучения на «удаленке» она должна быть перерассмотрена.

«Должен быть перерасчет произведен. Тем более, что тех студентов, которых отстраняют от очного обучения, они не смогут даже в библиотеки приходить, не смогут пользоваться спортзалами, научными лабораториями. И в этой связи, часть услуг не будет им предоставлена, поэтому мы считаем, что студентам-платникам необходимо перерассчитать стоимость обучения. Пока к сожалению, за 1,5 года перерасчета не произошло. Хотя Министерство науки и образования обещало, что, если будет зафиксировано ухудшение качества образования, обязательно перерассчитают. В конце года министерство это снижение качества признало, но выплат не сделали», — отметил О.Цапко.