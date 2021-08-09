Под Петербургом задержан мужчина с ножом, который проник в детский сад

Под Петербургом, по сведениям Интерфакса, задержан мужчина с ножом, который проник в детский сад. Это произошло в городе Кудрово. Полиция факт задержания пока не подтверждает. В местной администрации сказали, что неизвестный перелез через забор, а когда заметил охранника, попытался скрыться.