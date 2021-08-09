Первый спустя почти шесть лет самолет российской компании приземлился на египетском курорте Хургада

Как передает ТАСС, это лайнер перевозчика «Россия». Сегодня же будет выполнен и первый за эти годы рейс в Шарм-эль-Шейх. Авиасообщение с ними было прервано после теракта на борту самолета «Кагалымавиа» — тогда погибли 224 человека.