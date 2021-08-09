Первый спустя почти шесть лет самолет российской компании приземлился на египетском курорте Хургада

Как передает ТАСС, это лайнер перевозчика «Россия». Сегодня же будет выполнен и первый за эти годы рейс в Шарм-эль-Шейх. Авиасообщение с ними было прервано после теракта на борту самолета «Кагалымавиа» — тогда погибли 224 человека.
2021-08-09T16:33:17+03:00
2021-08-09T16:33:17+03:00
https://echo.msk.ru/news/2884654-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
16:33, 09 августа 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
+ Владимир Зеленский заявил, что жителям Донбасса, которые считают себя русскими, следует уехать в Россию «Если ты любишь Россию и всю жизнь пребывал на территории Украины и чувствовал, что это Россия, то ты должен понять, что во имя своих детей и внуков тебе уже нужно ехать и искать себе место в России. Это правильно»...