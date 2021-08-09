Российских олимпийцев встречают в аэропорту Внуково прямо на летном поле

Это видно из телетрансляции на гостелевидении. Как передает РИА Новости, играет оркестр. Спортсменов повезут на автобусах на Красную площадь, где их будут чествовать.
2021-08-09T16:32:51+03:00
2021-08-09T16:32:51+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:32, 09 августа 2021
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