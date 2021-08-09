Журналиста Ивана Сафронова перевели в камеру с усиленными мерами безопасности – это произошло после публикации в газете «Ведомости» его статьи о работе следствия с подозреваемыми по так называемым «шпионским» статьям.

Сразу после выхода материала Ивана Сафронова в «Ведомостях» его сокамерника отправили на этап, а самого журналиста переселили в камеру, расположенную рядом с карцером. Там усилены меры безопасности — перед дверью стоит дополнительная решетка, а у окна обустроена сигнализация, сообщается в телеграм-канале адвоката Сафронова Ивана Павлова. Журналиста стали чаще обыскивать, кроме того, руководящий персонал постоянно просит его не делать глупости, но не уточняет какие именно. В сообщении отмечается, что Сафронов в курсе того, что его статью сняли с публикации, а сайт газеты подвергся атакам – он удивлен, что его материал, цитата, «смог задеть столь высоких людей». Журналист уже более года находится в СИЗО по обвинениям в госизмене. Колонка Сафронова, в которой он в частности говорит, что не стал заключать соглашение со следствием, вышла в печатной версии «Ведомостей» в конце июля, с сайта она вскоре пропала, но даже после того, как ресурс возобновил работу после кибератак, материал остался не доступен.

Адвоката Сафронова Ивана Павлова еще весной обвинили в разглашении данных предварительного следствия. Ранее стало известно, что журналиста допросили по этому делу как свидетеля – теперь он не может общаться со своим защитником.