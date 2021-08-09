Ъ: Власти обсуждают возможность обязать чиновников и преподавателей пользоваться отечественными мессенджерами

Российские власти, по данным газеты «Коммерсант», обсуждают возможность обязать чиновников и преподавателей пользоваться отечественными приложениями для передачи сообщений. Это хотят сделать уже в следующем году.

Министерство цифрового развития к концу года подготовит нормативную базу для перевода сотрудников бюджетных учреждений и государственных органов на специальную госплатформу поддержки рабочих коммуникаций. В неё входит электронная почта, системы видео-конференц-связи, мессенджеры и другие сервисы. Эти планы, как пишет газета «Коммерсант», прописаны в программе по созданию дополнительных условий для развития отрасли информационных технологий. Ведомство, по данным издания, направило её правительству.

Согласно этой инициативе, преподаватели школ и вузов будут вынуждены общаться с учащимися и их родителями сугубо с помощью российских мессенджеров. В аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко сказали газете, что профильная правительственная комиссия одобрила эти планы.

Инициатива, о которой идёт речь, появилась в конце прошлого года. Это произошло после того, как американская корпорация Microsoft отказалась поставлять некоторые свои сервисы МГТУ имени Баумана. Позже, весной, доступ к своей платформе для российских государственных учреждений закрыла и компания Zoom Video Communications.

По данным российских операторов сотовой связи на начало этого года, самыми популярными мессенджерами в стране стали WhatsApp и Telegram. Российских же аналогов по количеству пользователей нет и в первой пятёрке.