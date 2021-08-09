На территории всей Якутии теперь введен режим чрезвычайной ситуации

Это связано с переходом лесных пожаров на населенные пункты, – сообщает сегодня пресс-служба регионального правительства. Теперь Якутия сможет получить средства из федерального бюджета на строительство новых домов для пострадавших. В одном из сёл сгорели более 30-ти домов.
2021-08-09T16:03:21+03:00
2021-08-09T16:03:21+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:03, 09 августа 2021
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