На территории всей Якутии теперь введен режим чрезвычайной ситуации

Это связано с переходом лесных пожаров на населенные пункты, – сообщает сегодня пресс-служба регионального правительства. Теперь Якутия сможет получить средства из федерального бюджета на строительство новых домов для пострадавших. В одном из сёл сгорели более 30-ти домов.