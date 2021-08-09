Эксперты ООН опубликовали доклад, в котором предупредили о необратимых климатических изменениях

Французский климатолог Валери Массон-Дельмотт подчеркнула, что необходимы решительные действия, чтобы замедлить глобальное потепление.

Эксперты утверждают, что увеличение числа лесных пожаров по всему миру — это лишь начало серьезных последствий. Среди угроз также были интенсивные дожди и опасность для прибрежных территорий из-за подъема уровня Мирового океана.

После публикации доклада о необходимости решительных действий заявили многие мировые лидеры. В частности, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал представленные данные отрезвляющими.