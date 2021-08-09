Эксперты ООН предупреждают о необратимости климатических изменений

В представленном сегодня докладе говорится, что необходимо сократить выбросы в атмосферу парниковых газов, в противном случае в ближайшие десятилетия температура на планете повысится на полтора-два градуса.

Эксперты подчеркивают, что деятельность человека – главная причина глобального потепления.

