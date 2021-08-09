Мосгорсуд отменил регистрацию политика Льва Шлосберга как кандидата от партии «Яблоко» в депутаты Госдумы

Московский городской суд отменил регистрацию политика Льва Шлосберга как кандидата от партии «Яблоко» в депутаты Госдумы. Он выдвигался по 207-му одномандатному округу столицы. Иск против Шлосберга подал его соперник от партии «Зеленые».