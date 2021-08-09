Мосгорсуд отменил регистрацию политика Льва Шлосберга как кандидата от партии «Яблоко» в депутаты Госдумы

Московский городской суд отменил регистрацию политика Льва Шлосберга как кандидата от партии «Яблоко» в депутаты Госдумы. Он выдвигался по 207-му одномандатному округу столицы. Иск против Шлосберга подал его соперник от партии «Зеленые».
2021-08-09T15:05:19+03:00
2021-08-09T15:05:19+03:00
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15:05, 09 августа 2021
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