Руководитель Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сам отдавал все команды, связанные с действиями силовиков по пресечению протестов оппозиции после прошлогодних выборов. Прошел ровно год, когда Центризбирком объявил его победителем голосования. Выборы привели к массовым протестам в Белоруссии.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в своем видеообращении призывает граждан страны продолжать борьбу против существующего режима. При этом Тихановская исключила новые массовые акции протеста, так как, по ее словам, это слишком опасно.