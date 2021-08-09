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15:04, 09 августа 2021

Лукашенко заявил, что сам отдавал все команды, связанные с действиями силовиков по пресечению протестов оппозиции

Руководитель Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сам отдавал все команды, связанные с действиями силовиков по пресечению протестов оппозиции после прошлогодних выборов. Прошел ровно год, когда Центризбирком объявил его победителем голосования. Выборы привели к массовым протестам в Белоруссии.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в своем видеообращении призывает граждан страны продолжать борьбу против существующего режима. При этом Тихановская исключила новые массовые акции протеста, так как, по ее словам, это слишком опасно.


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