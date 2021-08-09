Россия с сегодняшнего дня возобновила авиасообщение с египетскими курортами

В Хуграду впервые за 6 лет прилетел прямой рейс из Москвы. На борту самолета египетской авиакомпании находились около 300 человек. В аэропорту Хургады для них организовали концерт, а также встретили цветами и конфетами. Авиасообщение с Египтом было прервано после теракта на борту российского лайнера над Синайским полуостровом.

В Ассоциации туроператоров России считают, что Египет пока не сможет соперничать с Турцией. Об этом в эфире РБК заявила глава ассоциации Майя Ломидзе.

С сегодняшнего дня Россия также возобновила авиасообщение с Молдавией, Доминиканской республикой и Бахрейном.