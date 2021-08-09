В Якутии введен общерегиональный режим ЧС

Лесные пожары уже перешли на территорию населенных пунктах. Подписание указа о введении ЧС регионального масштаба необходимо властям Якутии по нескольким причинам. Так они смогут получить дополнительное финансирование из федерального бюджета. В документе также сказано, что руководство региона обязано оперативно принимать меры по восстановлению пострадавших домов и объектов экономики, а также помочь гражданам, которые на данный момент остались без жилья. В частности, речь идет об адресных выплатах.

Вместе с тем сообщается, что из-за того, что лесные пожары уже перебираются в ряд населенных пунктов, власти были вынуждены переселить в соседние поселения жителей пострадавших сел. В общей сложности переехали уже более 60 человек. Ранее пожар приближался к поселку Сангар, в котором находятся резервуары нефтебазы «Саханефтегазбыт».

Кроме того, дым от лесных пожаров в Якутии достиг Хакасии. Там уже задерживается прибытие некоторых рейсов, а на автотрассах отмечается плохая видимость. Запах дыма и гари ощущается и в Екатеринбурге, пишет агентство ТАСС.

В связи со сложной пожароопасной обстановкой в Якутии, Общественная палата региона перенесла на неопределённый срок Гражданский форум, который планировалось провести в ближайшие дни