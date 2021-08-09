Согласно подсчетам ООН, температура на Земле вырастет на полтора градуса в ближайшие десятилетия. Это произойдёт даже при максимально активной борьбе с глобальным потеплением.
2021-08-09T14:35:40+03:00
2021-08-09T14:35:40+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:35, 09 августа 2021
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