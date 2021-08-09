Министерство цифрового развития к концу года подготовит нормативы для перевода госслужащих на российские мессенджеры

Министерство цифрового развития к концу года должно подготовить нормативы для перевода госслужащих на российские мессенджеры, – подтвердили ТАСС в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Там подчеркивают, что ряд сервисов уже работает в тестовом режиме в некоторых подразделениях. В правительстве считают, что они себя хорошо зарекомендовали во время пандемии.
2021-08-09T14:35:27+03:00
2021-08-09T14:35:27+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:35, 09 августа 2021
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