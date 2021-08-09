Александр Лукашенко заявил, что очень скоро уйдет с поста главы Белоруссии, но при этом сказал, что гадать о конкретных сроках не надо. Также он отметил, что видит 15 или 20 человек, которые могут «вырасти» до главы государства, и что они похожи на него в своей преданности Белоруссии. Сегодня, в годовщину президентских выборов, Лукашенко сказал, что не вел тогда политическую кампанию, так как «спасал людей».

Напомним, Европейский союз итоги президентских выборов в Белоруссии не признал.