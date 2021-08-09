Великобритания ввела санкции против российского предпринимателя Михаила Гуцериева за поддержку властей Белоруссии. Также Лондон запрещает покупку белорусских ценных бумаг и предоставление кредитов. Вводятся санкции против калийных предприятий, а также товаров и технологий двойного назначения.
2021-08-09T14:33:40+03:00
2021-08-09T14:33:40+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:33, 09 августа 2021
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