Российский союз промышленников и предпринимателей отозвал иск к «Эху Москвы». Об этом сообщил главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. «РСПП направил заявление в Пресненский суд, в котором отзывает иск к «Эху Москвы» и просит суд прекратить производство по этому делу», — рассказал он. По словам Венедиктова, «Эхо Москвы» приветствует это решение и считает конфликт между РСПП и «Эхом» исчерпанным.

Ранее РСПП потребовал взыскать с радиостанции 500 тысяч рублей после программы «Суть событий». В упомянутой передаче журналист Сергей Пархоменко раскритиковал главу РСПП Александра Шохина из-за конфликта вокруг разрешения на установку памятного знака на доме, который организация занимает на Котельнической набережной в Москве. По словам Пархоменко, он обратился в РСПП с просьбой об установке таблички, однако понимания не нашел. После этого он обвинил Шохина и Российский союз предпринимателей и промышленников в предвзятости по этому вопросу.