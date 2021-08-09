Министр спорта Матыцин считает, что российские спортсмены очень хорошо выступили в Токио, несмотря на все ограничения

Министр спорта Олег Матыцин считает, что российские спортсмены очень хорошо выступили на Олимпиаде, несмотря на все ограничения. Матыцин также рассчитывает, что Международная федерация гимнастики даст разъяснения по оценкам на соревнованиях по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио.
2021-08-09T14:12:22+03:00
2021-08-09T14:12:22+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:12, 09 августа 2021
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