Власти Якутии ввели режим ЧС на всей территории республики в связи с переходом лесных пожаров на населенные пункты

Власти Якутии ввели режим чрезвычайной ситуации на всей территории республики в связи с переходом лесных пожаров на населенные пункты. По данным властей, на территории республики горят леса на площади свыше 3,5 миллионов гектаров. Дым уже достиг Северного полюса. Об этом сообщает NASA.

Земля неизбежно достигнет критического порога потепления на полтора градуса из-за изменения климата в течение следующих 20 лет, – пишет журнал New Scientist, который изучил доклад межправительственной группы экспертов. Под публикацией построчно подписались представители 195 правительств.