Министерство науки и высшего образования рекомендовало вузам перевести на дистанционное обучение непривитых студентов

Министерство науки и высшего образования рекомендовало вузам перевести на дистанционное обучение непривитых от коронавируса студентов.

Те, кто до сих пор не сделал себе прививку от опасного вируса, могут не только оказаться на удаленке, но и сдавать экзамены им придется отдельно от основной массы студентов в этом же формате. А вот привившихся и переболевших обяжут посещать учебное заведение очно.

Ограничения распространятся и на общежития. Для заселения обучающемуся придется предоставить сертификат о вакцинации, медотвод или справку о перенесенном заболевании в последние полгода. При этом в ведомстве не уточняют, как будут поступать с теми, кто этого сделать не сможет. Среди прочего Министерство науки и высшего образования считает целесообразным ограничить доступ посторонних в общежитие. Правда, оговаривается, что каждый регион должен сам принимать советующее решение в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Отдельно отмечается, что университетам поручается организовать вакцинацию иностранных студентов, обучающихся в заведении. Сделать это придется за счет вуза. Новые меры, как ожидается, будут действовать до стабилизации эпидемиологической остановки в стране.

Накануне министр науки и высшего образования Валерий Фальков в эфире «Эха» говорил, что требования об обязательной вакцинации студентов, в том числе и иностранных.