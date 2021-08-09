В Москве скончался Сергей Ковалев – диссидент, правозащитник и первый уполномоченный по правам человека в России

В Москве на 92-м году скончался Сергей Ковалев – диссидент, правозащитник и первый уполномоченный по правам человека в России.

Он был человеком совести, неудобным для властей, – говорила ранее в нашем эфире друг Ковалева, журналист «Эха» Нателла Болтянская. По ее словам, Ковалев делал то, что считал нужным, и платил за это – в частности, 10 годами лишения свободы. Сам Ковалев рассказывал в эфире «Эха», что стал заниматься правозащитной деятельностью, потому что совесть не позволяла оставаться в стороне.

Сергей Ковалев был председателем историко-просветительского и правозащитного общества «Мемориал», которое российские власти считают иностранным агентом. Председатель правления «Мемориала» Ян Рачинский рассказал «Эху», что Ковалев стал частью «Мемориала» еще до того, как была создана организация.

Дата и место прощания с Сергеем Ковалевым пока неизвестны.

Европейский союз выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Ковалева. Соболезнований от российских властей – президента и премьер-министра – пока не поступало.