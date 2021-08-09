Мосгорсуд отменил регистрацию Льва Шлосберга как кандидата в Госдуму

Мосгорсуд отменил регистрацию «яблочника» Льва Шлосберга как кандидата в депутаты Госдумы. В суд обратился один из конкурентов Шлосберга от партии «Зеленая альтернатива». Он требовал установить причастность политика к экстремистским организациям и поддержке политика Алексея Навального. На прошлой неделе Шлосберг был зарегистрирован кандидатом в депутаты Госдумы по 207-му округу в Москве. По сообщению издания «Псковская лента новостей», «Зеленую альтернативу» в 207-м одномандатном округе представляет заместитель председателя партии Степан Соловьев.