Мосгорсуд отменил регистрацию Льва Шлосберга как кандидата в Госдуму

Мосгорсуд отменил регистрацию «яблочника» Льва Шлосберга как кандидата в депутаты Госдумы. В суд обратился один из конкурентов Шлосберга от партии «Зеленая альтернатива». Он требовал установить причастность политика к экстремистским организациям и поддержке политика Алексея Навального. На прошлой неделе Шлосберг был зарегистрирован кандидатом в депутаты Госдумы по 207-му округу в Москве. По сообщению издания «Псковская лента новостей», «Зеленую альтернативу» в 207-м одномандатном округе представляет заместитель председателя партии Степан Соловьев.
2021-08-09T14:03:00+03:00
2021-08-09T14:03:40+03:00
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14:03, 09 августа 2021
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