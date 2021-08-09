Конверт с тремя пулями, адресованный Папе Римскому, обнаружили в сортировочном почтовом центре недалеко от Милана. Как сообщает газета Corriere della Sera, письмо изъято, полиция начала расследование. Предположительно, конверт пришел из Франции, в нем было послание, касающееся финансовых операций в Ватикане.