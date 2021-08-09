Конверт с тремя пулями, адресованный Папе Римскому, обнаружили в сортировочном почтовом центре недалеко от Милана. Как сообщает газета Corriere della Sera, письмо изъято, полиция начала расследование. Предположительно, конверт пришел из Франции, в нем было послание, касающееся финансовых операций в Ватикане.
2021-08-09T13:35:21+03:00
2021-08-09T13:35:21+03:00
https://echo.msk.ru/news/2884574-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
13:35, 09 августа 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
+ Владимир Зеленский заявил, что жителям Донбасса, которые считают себя русскими, следует уехать в Россию «Если ты любишь Россию и всю жизнь пребывал на территории Украины и чувствовал, что это Россия, то ты должен понять, что во имя своих детей и внуков тебе уже нужно ехать и искать себе место в России. Это правильно»...