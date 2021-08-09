Недостаточное количество привитых граждан может привести к появлению более устойчивого штамма коронавируса, – считает директор Национального института инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи. Он также рекомендовал переболевшим прививаться, чтобы обеспечить себе более надежную защиту.
2021-08-09T13:34:33+03:00
2021-08-09T13:34:33+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:34, 09 августа 2021
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