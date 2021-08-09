Недостаточное количество привитых граждан может привести к появлению более устойчивого штамма коронавируса, – считает директор Национального института инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи. Он также рекомендовал переболевшим прививаться, чтобы обеспечить себе более надежную защиту.