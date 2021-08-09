Министерство образования и науки рекомендует вузам перевести на удаленку не привитых от коронавируса студентов. Кроме того, для таких учащихся должен быть установлен особый режим посещения зданий университетов и институтов. Ведомство также рекомендует вузам всячески стимулировать студентов прививаться при отсутствии противопоказаний, в том числе до начала учебного года.