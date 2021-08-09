Кандидаты в топ-менеджмент Роскосмоса проходят проверку на полиграфе, сообщил Дмитрий Рогозин

В Роскосмосе уже год как действует обязательное прохождение полиграфа для соискателей на значимые должности в госкорпорации и на предприятиях. Речь в частности идет о заместителях генерального директора и других важных постах. Проверку ввели по инициативе Дмитрия Рогозина, об этом он рассказал в ответ на комментарий пользователя в Facebook, не уточнив при этом, считает ли он этот метод эффективным, и насколько успешным оказался опыт госкорпорации.

Глава Роскосмоса уже давно позиционирует себя как сторонника жестких мер в борьбе с коррупцией в госструктурах. 3 года назад, когда Рогозин занял этот пост, он обещал, что в корпорации не будет места, цитата, «бездельникам, интриганам и тем, кто путает свою шерсть с государственной». В июне этого года чиновник сказал, что продолжит борьбу с жуликами, несмотря на возможные репутационные потери. А накануне заявил, что еще со времен работы в Госдуме говорил о необходимости расстреливать, а не сажать коррупционеров в ОПК. При этом Роскосмос то и дело оказывается в центре коррупционных скандалов – один из них связан с многомиллиардными хищениями при строительстве первой очереди космодрома Восточный, уголовные дела возбудили уже и по второй очереди.

При этом самого Рогозина также подозревали в коррупции. По данным независимых расследователей, стоимость участков и домов главы Роскосмоса во много раз превышает его доходы