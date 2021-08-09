Верховный суд России рассматривает жалобу на отказ ЦИК зарегистрировать Грудинина в качестве кандидата

Верховный суд России рассматривает жалобу на отказ Центризбиркома зарегистрировать Павла Грудинина в качестве кандидата на выборах в Госдуму. Он был в первой тройке федерального списка КПРФ. Ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что ЦИК действовал по закону. Она сослалась на документы Генпрокуратуры, утверждающие наличие иностранных активов у Грудинина. Сам Грудинин всё отрицает. Он усомнился в достоверности документов, полученных Генеральной прокуратурой.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что Центризбирком принял неправомерное решение. Он попросил Верховный суд не наказывать избирателей и восстановить Грудинина в качестве кандидата.