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13:05, 09 августа 2021

Лукашенко готов признать Крым российским только после того, как это сделают все представители российской элиты

Белорусский руководитель Александр Лукашенко выразил готовность признать Крым российским только после того, как это сделают все представители российской элиты.


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