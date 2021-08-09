Количество умерших от коронавируса, по подсчётам оперативного штаба, превысило 165 тысяч человек

Данные о посуточной смертности почти не меняются в течение нескольких недель. 769 человек скончалось от коронавирусной инфекции по стране за минувшие сутки. Такие данные представлены в сегодняшнем отчёте властей. Это примерно на 15-20 умерших меньше, чем было указано в ежедневных сводках прошлой недели. В целом, смертность держится на одном и том же уровне уже больше месяца, с начала новой волны заражений COVID-19.

По сравнению с серединой июля, темпы распространения заболевания снизились на несколько тысяч. За минувшие сутки зарегистрировали 22160 новых случаев по стране. На столицу сегодня приходится 2150 из них, а на Санкт-Петербург 1895. На прошлой неделе в Министерстве здравоохранения объявили, что привито от коронавируса по стране почти 39 миллионов человек. Самые высокие темпы вакцинации, как отмечали в ведомстве фиксируют в Белогородской, Архангельской и Псковской областях, а также в Ингушетии и Чечне.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сказал в интервью ТАСС, что более чем в половине российских регионов сейчас наблюдается либо стабилизация, либо снижение уровня заболеваемости.