Власти хотят обязать всех госслужащих и бюджетников пользоваться отечественными мессенджерами и цифровыми сервисами

Власти хотят обязать всех госслужащих и бюджетников пользоваться отечественными мессенджерами и другими цифровыми сервисами, пишет газета «Коммерсантъ» По его данным, инициатива возникла после того, как некоторые известные западные компании ввели ограничения в отношении российских госструктур.

Ставшие поводом для шуток родительские чаты в WhatsApp могут уйти в историю – учителям школ и другим сотрудникам сферы образования, вероятно, скоро запретят пользоваться популярным американским мессенджером для рабочих задач, например, общения с родителями и учениками. Начнут с преподавателей, а потом эту практику распространят на всех сотрудников госорганов и бюджетных организаций. Для них подготовят полный комплект цифровых сервисов от российских разработчиков — почта, мессенджер, программы для аудио— и видео-конференц-связи, электронного документооборота, управления задачами, поручениями и проектами. Как рассказали «Коммерсанту» в правительстве, речь идет об уже существующих решениях, но их названия там не уточнили. Газета отмечает, что о переводе госслужащих на отечественные цифровые сервисы чиновники задумались, когда компания Microsoft отказалась поставлять офисные пакеты в МГТУ им. Н. Э. Баумана, а приложение для онлайн-конференций Zoom его владельцы запретили продавать госучреждениям и госкомпаниям в России и СНГ.

Представители рынка отмечают, что среди отечественных систем в целом есть конкурентные решения, но масштабировать их на крупные и многоуровневые институты будет непросто.