Зюганов просит Верховный суд России не наказывать избирателей и восстановить Грудинина в партийном списке кандидатов

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов просит Верховный суд России не наказывать избирателей и восстановить Павла Грудинина в партийном списке кандидатов в депутаты Госдумы. Ранее ЦИК сослался на документы Генпрокуратуры, подтверждающие наличие иностранных активов у Грудинина. Сам Грудинин это отрицает.