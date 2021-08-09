Зюганов просит Верховный суд России не наказывать избирателей и восстановить Грудинина в партийном списке кандидатов

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов просит Верховный суд России не наказывать избирателей и восстановить Павла Грудинина в партийном списке кандидатов в депутаты Госдумы. Ранее ЦИК сослался на документы Генпрокуратуры, подтверждающие наличие иностранных активов у Грудинина. Сам Грудинин это отрицает.
2021-08-09T12:35:40+03:00
2021-08-09T12:35:40+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:35, 09 августа 2021
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