Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская выставила на аукцион серебряную медаль Европейских игр 2019 года. Объявление о продаже опубликовано на платформе eBay. Начальная цена лота 5 тысяч долларов. На Европейских играх Тимановская завоевала две серебряные медали. На продажу она выставила награду, завоеванную в личном первенстве, – отмечает ТАСС.