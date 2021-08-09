Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская выставила на аукцион серебряную медаль Европейских игр 2019 года. Объявление о продаже опубликовано на платформе eBay. Начальная цена лота 5 тысяч долларов. На Европейских играх Тимановская завоевала две серебряные медали. На продажу она выставила награду, завоеванную в личном первенстве, – отмечает ТАСС.
2021-08-09T12:35:07+03:00
2021-08-09T12:52:59+03:00
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12:35, 09 августа 2021
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