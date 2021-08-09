Белоруссия признает Крым в составе России, когда «последний российский олигарх начнет поставлять туда продукцию», – заявил белорусский руководитель Александр Лукашенко. Напомним, Белоруссия, так же, как США, Евросоюз и другие страны, не признаёт Крым российским.
2021-08-09T12:34:31+03:00
2021-08-09T12:52:23+03:00
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12:34, 09 августа 2021
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