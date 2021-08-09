Белоруссия признает Крым в составе России, когда «последний российский олигарх начнет поставлять туда продукцию», – заявил белорусский руководитель Александр Лукашенко. Напомним, Белоруссия, так же, как США, Евросоюз и другие страны, не признаёт Крым российским.