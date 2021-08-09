Саудовская Аравия впервые с начала пандемии будет принимать из-за рубежа запросы на совершение малого хаджа. Посетить святыни в Мекке и Медине смогут иностранные паломники, привитые вакцинами, одобренными в королевстве. Это Moderna, Johnson&Johnson, AstraZeneca и Pfizer.