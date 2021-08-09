Силовики уже четвертые сутки не могут найти сбежавших в Подмосковье заключенных

При этом уже арестованы двое сотрудников ИВС.

Силовики начали искать сбежавших, среди которых особо опасный преступник по всей России. Ориентировки разосланы в каждое подразделение полиции страны. При этом, как отмечает агентство ТАСС со ссылкой на источники, до сих пор не известен маршрут беглецов: следы якобы обрываются в районе близлежащей ж/д станции. За информацию об их местонахождении назначена награда в один миллион рублей.

По факту инцидента уже возбуждены два уголовных дела. В частности, по обвинению в превышении должностных полномочий арестованы дежурный майор Сергей Лаврентьев и его помощница Екатерина Бурдаковская, которые знали, что в день побега во всем изоляторе из строя вышли камеры видеонаблюдения, но не сообщили об этом руководству. Сам побег произошел в ночь на минувшую пятницу. По версии следствия, заключенные, среди которых был и убийца предпринимателя Владимира Муругова Александр Мавриди, гаечным ключом взломали дверь в камеру и ушли через запасной выход изолятора. Отсутствие заключенных заметили только утром.

Силовики не исключают, что побег спланировали и подготовили сообщники Мавриди, которые сейчас находятся на свободе.