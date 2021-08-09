Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская обратилась к белорусам в годовщину начала протестов. Она исключила возможность проведения новых массовых акций, поскольку «цена слишком высока». При этом она считает, что оппозиция должна мобилизовать своих сторонников в белорусском обществе, чтобы продолжать борьбу против режима Лукашенко.