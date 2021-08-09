Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская обратилась к белорусам в годовщину начала протестов. Она исключила возможность проведения новых массовых акций, поскольку «цена слишком высока». При этом она считает, что оппозиция должна мобилизовать своих сторонников в белорусском обществе, чтобы продолжать борьбу против режима Лукашенко.
2021-08-09T12:04:09+03:00
2021-08-09T12:17:07+03:00
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12:04, 09 августа 2021
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