Европейский союз выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Ковалева. Он назван выдающимся правозащитником. По словам родственников, Ковалев скончался сегодня утром во сне. Ему был 91 год. Он был первым уполномоченным по правам человека в России, одним из авторов российской Декларации прав человека и гражданина.

Сергей Ковалев резко критиковал российские власти за войну в Чечне, – напомнил в нашем эфире бывший глава СПЧ Михаил Федотов. Ковалев также называл авантюрой присоединение Крыма.

Соболезнований от российских властей – президента и премьер-министра – в связи с кончиной Сергея Ковалева пока не поступало.