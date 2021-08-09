Москва лидирует по зарплатному неравенству в России, – показало исследование международной аудиторско-консалтинговой сети «Финэкспертиза». В Москве наименее оплачиваемые сотрудники после вычета налогов получают около 20 тысяч рублей, а высокооплачиваемые – 357,5 тысяч. На втором месте по уровню неравенства зарплат Санкт-Петербург.